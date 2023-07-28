Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir. KAP nedir, açılımı ne? Neden transferler KAP'a bildiriliyor?

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliğ'i gereği, kamuya açıklanacak her türlü bilgi ve belgenin KAP'na gönderilmesi gerekmektedir. İşletimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş tarafından yürütülen sistem, doğru, anlaşılır, tam bilgiye, internet üzerinden eş anlı ve düşük maliyetle erişim imkanı sağlar.

KAP NEDİR, NEDEN TRANSFERLER KAP'A BİLDİRİLİYOR?

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 'Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliğ'i kapsamında, kamuya açıklanacak her türlü bilgi ve belgenin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmesi gerekmektedir.

İşletimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) Yatırımcı ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri Direktörlüğü tarafından yürütülmekte olan sistem, 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Uygulama, tüm Türkiye'ye yayılmış 700'ü aşkın şirket ve 1000'den fazla yatırım fonu ile 3000'i aşkın kullanıcıyı kapsamaktadır.

Sistem, tüm kesimlerin doğru, anlaşılır, tam bilgiye, internet üzerinden eş anlı ve düşük maliyetle erişebilmelerine imkan tanıyacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, geçmişe dönük bilgilere de kolay ve düşük maliyetle erişim imkanı sağlayan elektronik bir arşiv niteliğindedir.

KAP'a bildirimler, elektronik sertifikalar kullanılmak suretiyle gönderilmektedir. Bu bağlamda ortaklıklar, bildirimlerin yapılmasını aksatmayacak sayıda, geçerli elektronik sertifika bulundurmakla yükümlüdürler.

Borsa İstanbul'da işlem görmek üzere sermaye piyasası araçlarını ilk defa halka arz edecek ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının ve ilk defa kayda alma başvurusunda bulunacak fonların katılma paylarının kayda alma talebiyle Kurul'a başvuru yapıldığı tarihte, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına, elektronik sertifika başvurusunda bulunulmuş olması gerekmektedir. Borsa tarafından kotasyon kararı veya pazar kaydına/listesine alma kararı verilebilmesi için elektronik sertifikaların alınmış olması şartı aranmaktadır.

KAP sistemine, sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul'daişlem gören ortaklıklar ile borsa yatırım fonlarının yanısıra yatırım kuruluşları, yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, yabancı yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri de bildirim gönderebilmektedir. Bağımsız denetim şirketleri ise, bağımsız denetim zorunluluğu olan dönemlere ilişkin finansal raporları elektronik ortamda imzalayarak, kamuya açıklanmak üzere ilgili ortaklığa elektronik ortamda göndermektedirler.

Sistem, www.kap.org.tr adresinden yayın yapmaktadır. Gerçek zamanlı olarak 21 adet Veri Yayın Kuruluşu KAP bildirimlerini yayınlamaktadır.

KAP'ın Temel Özellikleri

• - Bildirimler html, word, excel veya XML formatında görüntülenebilir.

• - Bildirime ilişkin detaylı dökümanlar, bildirime PDF formatında ek olarak gönderilebilmektedir.

• - Bildirim şablonları sayesinde herhangi bir konuya ilişkin bir bildirimde bulunması gereken asgari unsurların tanımlanması mümkündür.

• - MKK tarafından e-posta yoluyla mesai saatleri içerisinde kapsamlı bir yardım masası hizmeti verilmektedir.