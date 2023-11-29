Kao pad kung tarifi! MasterChef Kao pad kung nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kao pad kung hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kao pad kung hazırladı. Peki, Kao pad kung nedir? Kao pad kung nasıl yapılır? Kao pad kung nedir?

Tayland mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kao pad kung ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kao pad kung nasıl yapılır? Kao pad kung nedir? Kao pad kung nasıl yapılır, Kao pad kung yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Kao pad kung yapıldı, evde klasik Kao pad kung yapıldı! İşte en güzel Kao pad kung!

KAO PAD KUNG TARİFİ!

Malzemeler

- 4 su bardağı pişmiş pirinç

- 12 adet kaplan karides

- 4 yumurta

- 1 adet doğranmış

soğan - 1 diş sarımsak, ince doğranmış

- 2 adet küçük kırmızı biber, ince doğranmış (veya 1/2 çay kaşığı toz biber)

- 2 çay kaşığı pudra şekeri

- 3 yemek kaşığı soya sosu

- 2 yemek kaşığı balık sosu

- 2 yemek kaşığı mısır veya fıstık yağı

Eşlikler

- Taze soğan (çubuk şeklinde dilimlenmiş)

- 20 ince dilim salatalık

- 2 adet limon

- 1 küçük bardak kişniş yaprağı

- 2 adet dilimlenmiş domates

- Limon otu

- Yağı bir wok tavada orta sıcaklığa ısıtın.

- Sarımsakları kavurarak kavurun.

- Çırpılmış yumurtaları ekleyip çırpılmış yumurta elde edene kadar karıştırın.

- Karidesleri ekleyin ve 2 dakika iyice karıştırın.

- Pişmiş pirinci, dilimlenmiş soğanı (taze soğan değil) ve domatesi ekleyin.

- İyice karıştırıp soya sosunu ve şekeri ekleyin.

- Ateşten alın ve sıcak tutun.

- Balık sosunu ve pul biberi karıştırın.

- Bu sosu tabağa ekleyip tekrar karıştırın.

- Yemeğinizi kişniş yaprakları, salatalık dilimleri, taze soğan ve misket limonu dilimleriyle süsleyerek servis edin.