Kanzi ne demek? Twitter'da kullanılan Kanzi ne anlama geliyor? Kanzi anlamı nedir?

Sosyal medya platformu TikTok, Instagram ve Twitter'da sıkça karşımıza çıkan Kanzi kelimesinin ne anlama geldiği görenler tarafından merak ediliyor. Peki nedir bu Kanzi? Kanzi ne demek? İşte Twitter'da kullanılan Kanzi ne anlama geliyor? Kanzi anlamı nedir? Detaylar...

Kanzi ne demek? Sosyal medya platformu TikTok, Instagram ve Twitter'da sıkça karşımıza çıkan Kanzi kelimesinin ne anlama geldiği görenler tarafından merak ediliyor. Peki nedir bu Kanzi? Kanzi ne demek? İşte Twitter'da kullanılan Kanzi ne anlama geliyor? Kanzi anlamı nedir? Bilgiler...

KANZİ NE DEMEK?

Kanzi; sosyal medya kullanıcılarının kanka, kanki gibi kullandıkları hitap ifadelerinin bir başka şeklidir.

MAYMUN "KANZİ" NEDİR?

"Kanzi" isimli dünyaca ünlü bir maymun, büyük maymun dili üzerine çeşitli araştırmalara konu olan bir erkek bonobodur. Hayatı boyunca bonoboyu inceleyen bir primatolog olan Sue Savage-Rumbaugh'a göre Kanzi, ileri düzeyde dil yeteneği sergileyen bir maymundur.