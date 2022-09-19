Amerikalı rapçi Kanye West sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında adından gündeme geldi. Peki, Kanye West Hz.Musa paylaşımı ne? Kanye West Hz.Musa benzetmesi nedir? İşte detaylar...

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. Kanye West'in Hz.Musa benzetmesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Peki, Kanye West Hz. Musa paylaşımı ne? Kanye West Hz.Musa benzetmesi nedir? Detaylar haberimizde...

KANYE WEST HZ.MUSA PAYLAŞIMI NE?

Ünlü şarkıcı Kanye West, Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımda Hz.Musa benzetmesi yaptı. Uyku düzeni hakkındaki eleştirilere Instagram hesabından cevap veren West, "Kimse Musa'ya ne kadar uyuduğunu sormadı" dedi.