Kanun Hükmü belgeseli nereden izlenir? Araştırılıyor. Tartışmalara neden olan Kanun Hükmü belgeseli, bir kez daha Antalya Altın Portakal Film Festivali Uzun Metraj Film Yarışması seçkisinden çıkarıldı. Peki, Kanun Hükmü belgeseli neden yasaklandı, festivalden ikinci kez çıkarıldı mı? İşte detaylar…

Kanun Hükmü belgeseli neden yasaklandı, festivalden ikinci kez çıkarıldı mı? Kanun Hükmü belgeseli nereden izlenir?

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan Kanun Hükmü filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla seçkiden çıkarılmıştı. Tepkilerin ardından yeniden seçkiye alınan film nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekilmişti. Peki, Kanun Hükmü belgeseli neden yasaklandı, festivalden ikinci kez çıkarıldı mı? Kanun Hükmü belgeseli nereden izlenir? İşte detaylar…

KANUN HÜKMÜ BELGESELİ NEDEN YASAKLANDI?

Kanun Hükmü belgeseli, Antalya Altın Portakal Film Festivali Uzun Metraj Film yarışmasına kabul edildikten sonra, belgeselde yer alan bir kişi hakkındaki yargı sürecinin devam ettiği iddiaları nedeniyle festival seçkisinden çıkarılmıştı. Festivalin 20 jüri üyesi, Ulusal Belgesel Yarışma kategorisinden çıkarılan Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" adlı belgeselinin yarışma seçkisine geri alınmasına kadar görevlerini yerine getirmeme kararı almıştı. Bu tepkilerin ardından festival yönetimi, "Kanun Hükmü" belgeselini yeniden yarışma seçkisine almıştı.

Kanun Hükmü belgeseli

KANUN HÜKMÜ FESTİVALDEN İKİNCİ KEZ ÇIKARILDI MI?

Filmin festival seçkisine tekrar katılmasının ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı bu olayla ilgili bir karar aldı ve Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiklerini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından Kanun Hükmü belgeseli bir kez daha festivalin seçkisinden çıkarıldı.

KANUN HÜKMÜ BELGESELİ NEREDEN İZLENİR, HANGİ PLATFORMDA?

Kanun Hükmü belgeseli henüz festival kapsamında yer aldığı için sosyal mecralarda yayınlanmamıştır.

FESTİVAL YÖNETMENİNE SORUŞTURMA

Altın Portakal Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu imzasıyla yayımlanan bir açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gün içinde iki bakanlığın açıklamaları sonucu, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması'nda yer alan 'Kanun Hükmü' adlı filmin festivalde sergilenmesi nedeniyle şahsım aleyhinde soruşturma başlatıldığı tarafıma iletilmiştir.

Kanun Hükmü belgeseli

"SİNEMA SEKTÖRÜNDEN BEKLEDİĞİMİZ DESTEĞİ ALAMADIK"

Bu soruşturma süreci boyunca ben ve ekibim, can güvenliğimizle ilgili ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunmaktayız. Altın Portakal Film Festivali ekibi, herkesin sesini duyurması amacıyla bu belgeseli yeniden değerlendirmiş ve festivalin birliğini korumaya çalışmıştır. Ancak, sinema sektöründen beklendiği gibi destek alamadık.

"SUÇLU GÖSTERİLMEK İSTEMİYORUZ"

Şu anki durumda, sinema emekçileri olarak görevimizi sorumlu bir şekilde yerine getirdik. Ancak şu anda olayın sorumlusu ve suçlusu olarak nitelendirilmekteyiz. Hiçbir terör örgütünün destekçisi olmamızı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu bağlamda, 'Kanun Hükmü' adlı belgeseli 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali yarışma seçkisinden çıkarma kararı almış bulunmaktayız.

Kanun Hükmü belgeseli

"KANUN HÜKMÜ BELGESELİ NELERİ ANLATIYOR?"

'Kanun Hükmü' adlı belgesel, görevlerinden uzaklaştırılan Dr. Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş'ın yaşamlarını ele almaktadır. Bu belgesel, Nejla Demirci tarafından yönetilmekte olup, Dr. Yasemin Demirci ve Engin Karataş'ı konu almaktadır.

pic.twitter.com/0vjBOAeOgc — Antalya Altın Portakal Film Festivali (@AntalyaFF) September 28, 2023

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