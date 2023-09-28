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Kanun Hükmü belgeseli konusu ne, oyuncuları kimler? Kanun Hükmü belgeseli yönetmeni kim?

Kanun Hükmü belgeselinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Yönetmen koltuğunda kimin oturduğu ise izleyicilerin en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Peki, Kanun Hükmü belgeseli konusu ne, oyuncuları kimler? Kanun Hükmü belgeseli yönetmeni kim? İşte detaylar...