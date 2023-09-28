Kanun Hükmü belgeseli konusu ne, oyuncuları kimler? Kanun Hükmü belgeseli yönetmeni kim?
Kanun Hükmü belgeselinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Yönetmen koltuğunda kimin oturduğu ise izleyicilerin en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Peki, Kanun Hükmü belgeseli konusu ne, oyuncuları kimler? Kanun Hükmü belgeseli yönetmeni kim? İşte detaylar...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kanun Hükmü belgeselini yayınlama kararı aldığı için Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi. Bakanlığın kararının ardından Kanun Hükmü belgeselinin konusu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kanun Hükmü belgeseli oyuncuları ve yönetmeni araştırılmaktadır. Peki, Kanun Hükmü belgeseli konusu ne, oyuncuları kimler? Kanun Hükmü belgeseli yönetmeni kim? Detaylar haberimizde...
KANUN HÜKMÜ BELGESELİ KONUSU NE?
Kanun Hükmü belgeseli, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden el çektirilen Doktor Yasemin Demirci ile Öğretmen Engin Karataş isimli karakterlerin hayatını anlatıyor.
KANUN HÜKMÜ BELGESELİ YÖNETMENİ KİM, OYUNCULARI KİMLER?
Nejla Demirci'nin yönettiği belgeselde Yasemin Demirci ve Engin Karataş yer alıyor.