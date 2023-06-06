Kantocu ne demek? Kanto anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kanto, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kanto ne demek? Kanto anlamı ne? İşte, Kanto kelimesinin anlamı!