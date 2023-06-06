Kantocu ne demek? Kanto anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kanto, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kanto ne demek? Kanto anlamı ne? İşte, Kanto kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Kanto kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kanto anlamı ne? Kanto ne demek?
KANTO NE DEMEK?
kanto
(ka'nto), İtalyanca canto
1. isim, tiyatro Tuluat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri:
"Kantodan piyese kadar her gösteriye katılıyor; herkesi hüzne, sevgiye, coşkuya, isteğe boğuyordu." - Cahit Külebi
2. isim Bu gösteri sırasında söylenen şarkı.
KANTO NE DEMEK?
kantocu
isim
Kanto söyleyen kadın:
"Tıpkı kantocu bir kız gibi ellerini şakırdatıp omuzlarını titretiyordu." - Osman Cemal Kaygılı