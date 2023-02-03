Kantaron yağının en önemli faydalarından bir tanesi, cilt sağlığını koruma üzerindeki etkileridir. Kantaron bitkisinden elde edilen yağlar, hücre yenilenmesini destekler ve hızlandırır. Bununla birlikte sağlığa birçok faydası bulunan kantaron yağı merak ediliyor. Peki, Kantaron yağı faydaları nelerdir? Sarı kantaronun yararları ve faydaları neler? Sarı kantaron neye iyi gelir, ne işe yarar?

Sarı kantaron çiçeklerinin toplanıp belirli bir işlemden geçirilmesi ve zeytinyağı ile birleştirilmesi sonucu kantaron yağı elde edilir. Bu yağ özellikle yara izlerinin hızlı iyileştirilmesi için kullanılır. Birçok insanın keşfettiği kantaron yağı araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Kantaron yağı faydaları nelerdir? Sarı kantaronun yararları ve faydaları neler? Sarı kantaron neye iyi gelir, ne işe yarar? İşte detaylar haberimizde...

KANTARON YAĞI NEDİR?

Sarı kantaron çiçeklerinin toplanıp belirli bir işlemden geçirilmesi ve zeytinyağı ile birleştirilmesi sonucu kantaron yağı elde edilir. Bu yağ özellikle yara izlerinin hızlı iyileştirilmesi için kullanılır. Biyoflavonoidler, organik asitler, antioksidanlardan zengin olan sarı kantaron yağı, hiperisin ve hiperforin içeriğiyle de dikkat çeker. Kırmızı kantaron yağı ise kırmızı renktedir. Hiperisin bu yağın kırmızı renginden sorumlu olan antrakinon türevidir.

KANTARON YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Kantaron yağının en yaygın kullanımlarından biri yara izlerinin tedavisi içindir. Çünkü kantaron yağının hızlı şekilde hücre yenileme özelliği olduğundan hem yarayı tedavi eder hem de iltihaplanmasını önler.

Yanıklar kantaron yağıyla tedavi edilebilir. Yanıktan kalan yaraların görünümünü hafifletip yok eden kantaron yağı acıyı da hafifletir.

Kantaron yağı cilde faydalıdır ve cilt bakımında kullanılır.

SARI KANTARON YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Hücreleri yenileyen kantaron yağı yaşlanmanın etkilerini geciktirerek cildi gençleştirir.

Erken kırışık oluşmasını önlediği gibi görünenlerin de azalmasını sağlar.

Ciltteki nem oranının dengeleyen kantaron yağı cildi elastik hale getirir.

Cildi canlandıran ve pürüzsüzleştiren kantaron yağı düzenli kullanımda ciltteki yara ve lekelerin görünümü hafifletir ve yok eder.

Aknelerin ve sivilcelerin kantaron yağıyla yok edilmesi mümkündür.

Kantaron yağı egzama yüzünden oluşan kaşıntıya iyi gelir ve kızarıklıkları hafifletir.

Yaşlılık, hamilelik ya da güneş yüzünden oluşan koyulaşma ve cilt lekeleri, ciltteki ton eşitsizlikleri kantaron yağıyla yok edilir.

Bebeklerin pişiklerinin önlenmesi ve tedavisinde kantaron yağı çok başarılı ve doğal bir yöntemdir.

KANTARON YAĞININ SAÇA FAYDALARI

Saçın temel bakım zengin içeriğe sahip kantaron yağı sayesinde yapılabilir.

Düzenli kullanımda kantaron yağının saçın kırıklarını azalttığı belirtilir.

Saç dökülmesi ve kepek sorunları kantaron yağının saç diplerine masaj yaparak uygulanmasıyla son bulur.

Düzenli kantaron yağı kullanan kişilerin saçları daha sağlıklı uzar.

Saçlar kantaron yağı ile parlak ve canlı bir görünüme kavuşur.

Saç derisinde oluşan egzamayı kantaron yağı iyileştirir.

KANTARON YAĞI NASIL KULLANILIR?

Kantaron yağının yaralar üzerindeki kullanımı şöyledir: Ciltte meydana gelen yanık, yara, sıyrık, güneş yanıkları ve sezaryen yaralarına 8-10 damla kadar kantaron yağı sürün ve yağı masaj yaparak uygulayın.

Mide ve sindirim sistemi için ise kantaron yağının kullanım şekli şudur: Aç karnına sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa 1 tatlı kaşığı (10 ml) içilmesi önerilir. Bu sayede mide koruyucu etki gösterir ve mide ülserini tedavi etmeye destek olur.

NOT: Haberimizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.