Günümüzde kansızlık insanlarda sıkça görülür. Doğru beslenme ile önüne geçilen bu hastalık, bir uzman yardımı ile tedaviye başlanmalı. Kansızlığa ne iyi gelir, belirtileri neler ve kansızlık ve demir eksikliğine ne iyi gelir merak ediliyor. Kansızlığa iyi gelen yiyecekler neler olduğu araştırılıyor. Kansızlığa iyi elen besinlerin neler olduğu ve çocuklarda kansızlığa ne iyi gelir sorularına yanıt aranıyor. Peki, kansızlığa ne iyi gelir, belirtileri neler? Kansızlığa iyi gelen yiyecekler neler?

Kansızlığa ne iyi gelir ve kansızlık belirtileri neler olduğu sıkça araştırılan sorular arasında yer alıyor. Birçok insanda görülen kansızlık ve demir eksikliğine ne iyi gelir merak ediliyor. Kansızlığa ne iyi gelir, belirtileri neler ve kansızlık ve demir eksikliğine ne iyi gelir soruları araştırılıyor. Kansızlığa iyi gelen yiyecekler neler ve hamilelikte kansızlığa ne iyi gelir merak ediliyor. Kansızlığa ne iyi gelir, belirtileri neler? Kansızlık ve demir eksikliğine ne iyi gelir? Kansızlığa iyi gelen yiyecekler neler? Detaylar haberimizdedir...

KANSIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Anemi bağışıklık sistemini zayıflatma eğilimindedir ve bu nedenle kişi enfeksiyonlara ve inflamatuar hastalıklara daha yatkın olabilir. Yeterli C vitamini dozu bağışıklık sistemini güçlendirir ve aynı zamanda demirin emiliminde yardımcı olur. C vitamini ihtiyacını karşılamak için portakal yemek ya da her gün bir bardak limon suyu içmek iyi olur.

Ispanak, kereviz, hardal yeşili ve brokoli gibi yeşil sebzelerde bulunan yüksek miktarda klorofil iyi bir demir kaynağıdır. Ispanakları çiğ olarak tüketmekten ziyade pişirilmesi daha doğrudur. Çünkü çiğ ıspanağın içeriğindeki oksalik asit vücutta demir emilimini engelleyebilir. Taze pancar veya nar suyu, harika kan yapıcı ve kan temizleyi olarak işlev görür. Pancar folik asit bakımından da zengindir. Susam tohumu, özellikle de siyah susam tohumu demir alımını arttırmanın iyi bir yoludur.

KANSIZLIĞIN BELİRTİLERİ NELER?

Kansızlık belirtileri aneminin tipine, ciddiyetine ve kanama, mide ülser, adet problemleri veya kanser gibi altta yatan sağlık problemlerine göre değişiklik gösterir. Altta yatan sorunların spesifik belirtileri genellikle kansızlığa bağlı belirtilerden önce fark edilebilir. Vücut aynı zamanda kansızlığa bağlı erken belirtileri telafi etme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Kansızlık hafifse veya uzun bir süre içerisinde yavaş bir şekilde gelişirse, herhangi bir semptom fark edilmeyebilir.

Birçok anemi tipinde ortak olan semptomlar şunları içerir: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Kolay yorulma ve enerji kaybı

Özellikle egzersizle olan alışılmadık derecede hızlı ya da düzensiz kalp atışı

Nefes darlığı

Göğüs ağrısı

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Ciltte solukluk

Bacaklarda kramplar

Uykusuzluk

Bazı anemi formlarının spesifik semptomları olabilir. Bu belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

Demir eksikliği anemisi: Kağıt, buz veya toprak gibi garip maddeleri yeme isteği, kaşık tırnak olarak adlandırılan tırnakların yukarı doğru eğriliği, ağız köşelerinde çatlaklar

B12 Vitamini eksikliği: Ellerde veya ayaklarda karıncalanma ve uyuşukluk, dokunma duyusu kaybı, sendeleyerek yürüme ya da yürümede güçlük, kollarda ve bacaklarda sertlik, sakarlık, bunama

Kronik kurşun zehirlenmesine bağlı kansızlık: Diş etlerinde mavi-siyah çizgi, karın ağrısı, kabızlık, kusma

Hemolitik anemi (Kronik kırmızı kan hücresi yıkımının neden olduğu anemi): Sarılık (cilt ve gözlerde sararma), kahverengi veya kırmızı renkli idrar, bacaklarda yaralar, bebeklik döneminde gelişimsel gerilik, safra taşı oluşumuna bağlı belirtiler

Orak hücre anemisi: Yorgunluk, enfeksiyonlara duyarlılık, çocuklarda büyüme ve gelişmede gecikme, özellikle eklemlerde, karın bölgesinde ve uzuvlarda şiddetli ağrı atakları

Aplastik anemi: ateş, sık enfeksiyonlar ve deri döküntüleri

Folik asit eksikliği anemisi: sinirlilik, ishal ve pürüzsüz bir dil

ÇOCUKLARDA KANSIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Kansızlık tedavisinde kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Hepsinde kırmızı kan hücresi sayısının artırılması hedeflenir. Böylece kanın taşıdığı oksijen miktarı arttırılır. Tedavi aneminin tipine ve nedenine bağlı olarak planlanır.

Demir eksikliği anemisi: Demir takviyeleri veya diyet değişiklikleri. Demir eksikliği kan kaybından kaynaklanıyorsa kanama bulunmalı ve durmalıdır.

B12 eksikliğine bağlı anemi: Tedavi diyet takviyeleri ve B12 enjeksiyonlarını içerir.

Talasemi: Tedavi folik asit takviyesi, dalağın çıkarılması ve bazen kan nakli ve kemik iliği naklini içerir.

Kronik hastalık anemisi: Bu anemi tipi, kronik altta yatan ciddi bir durumla ilişkili olabilir. Spesifik bir tedavisi yoktur ve odak, altta yatan durumdur.

Aplastik anemi: Hastaya kan nakli veya kemik iliği nakli yapılır.

Orak hücreli anemi: Tedavide, oksijen desteği, ağrı kesici ilaçlar ve damar içi sıvı takviyesi yapılır. Bazen antibiyotik tedavisi, folik asit takviyeleri ve kan nakli gerekli olabilir.

Hemolitik anemiler: Hastalar kırmızı kan hücresi yıkımını daha kötü hale getirecek ilaçlardan uzak durmalıdır. Hastaya kırmızı kan hücrelerine saldıran, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar verilir ve enfeksiyonlar tedavi edilir.

HAMİLELİKTE KANSIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Kanda yeterince sağlıklı kırmızı kan hücresi veya hemoglobin olmadığında ortaya çıkan bir durumdur şeklinde verilebilir. Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinde bulunan, oksijenin taşınmasında sorumlu moleküldür. Vücutta çok az sayıda veya anormal yapıda kırmızı kan hücresi varsa veya hemoglobinlerin yapısı anormal veya miktarı düşükse anemi belirtileri ortaya çıkar. Yorgunluk, halsizlik gibi kansızlık belirtileri, vücut dokularına yeterince oksijen götürülememesi sonucunda gelişir.

KANSIZLIĞA İYİ GELEN YİYECEKLER NELER?

Tahin - pekmez: Özellikle olması gereken kilonun çok altında olan kişilere tahin - pekmez karışımı öneriliyor. Tam bir vitamin deposu olan bu gıdalar kan yapıcı özelliklere de sahiptir.

Et: Hem kırmızı hem beyaz et türleri kansızlığa iyi gelen besinler arasında yer almaktadır. Etleri kızartmak yerine buğulama ya da ızgara şeklinde hazırlamak çok daha sağlıklı beslenmek için idealdir.

Kuru üzüm ve kuru yemişler: Öğün aralarında sıklıkla ceviz, badem ve fıstık gibi kuru yemişler tüketilmelidir. Vücudun demir ihtiyacını karşılayan bu yemişler dışında kuru üzüm de istenildiği kadar tüketilebilir.