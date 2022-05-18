Kansere yenik düşen gazeteci Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurladı - Haberler

Kansere yenik düşen gazeteci Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurladı

Annesi kızının tabutuna sarılıp, "Güle güle kır çiçeğim, çiçeğini bize bırakıp gitti" diyerek ağladı

İSTANBUL - Kansere yenik düşen NTV'nin deneyimli spikeri gazeteci Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı. Özlem Sarıkaya Yurt'un annesi kızının tabutuna sarılıp, "Güle güle kır çiçeğim, çiçeğini bize bırakıp gitti" diyerek gözyaşı döktü.

4 yıldır kanser tedavisi gören NTV'nin deneyimli spikeri gazeteci Özlem Sarıkaya Yurt, dün hayatını kaybetmişti. 9 yaşında erkek bir çocuk annesi olan 39 yaşındaki Özlem Sarıkaya Yurt için Ataköy 5. kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Bir çok siyasi törene çelenk gönderdi. Törene deneyimli gazetecinin eşi Yiğit Yurt, annesi Pervin Sarıkaya, mesai arkadaşları, yakınları ve ailesi katıldı. Özlem Sarıkaya Yurt'un yakınları gözyaşlarını tutamadı. Yurt'un annesi Pervin Sarıkaya kızının tabutuna sarılıp, "Yolun açık olsun. Güle güle kır çiçeğim, çiçeğini bize bırakıp gitti. Hakkını helal et" diyerek ağladı. Özlem Sarıkaya Yurt, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Büyükçekmece'deki mezarlıkta toprağa verildi.

İhlas Haber Ajansı / Genel