Kanser aşısı bulundu mu? Kanser çare bulundu mu? - Haberler

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, koronavirüs aşısından sonra kanser aşısı için de kollarını sıvadı. Türk bilim insanlarının kanser aşısında merakla beklenen birinci aşama sonuçları çıktı. Kanser çare bulundu mu? Kanser aşısı bulundu mu?

KANSER AŞISI BULUNDU MU?

NTV'de yer alan habere göre Şahin ve Türeci tarafından geliştirilen kanser aşısının birinci aşama sonuçları ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin (ASCO) Chicago'daki yıllık konferansında sunulan kanser aşısının bağışıklık sistemini tümör hücrelerine saldırması için tetikleyebildiği ve hastalığı başarılı bir şekilde uzak tutabildiği belirtildi.

New York'taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nin baş araştırmacısı Dr. Vinod Balachandran, "Diğer bazı immünoterapilerin aksine, bu mRNA aşılarının pankreas kanseri hastalarında bağışıklık tepkilerini uyarma kabiliyetine sahip olduğu görülüyor" derken, "Bağışıklık tepkiniz varsa daha iyi bir sonuca sahip olabileceğinizi düşündüren erken sonuçlardan çok heyecanlıyız" diye konuştu.

Pankreas hastalarının yaklaşık yüzde 20'sinin ameliyat için uygun olduğu aktarılan çalışmada, araştırmacılar, söz konusu hastaların tümörlerini analiz ederek çok sayıda bağışıklık hücrelerine özellikle de vücudu enfeksiyondan koruyan ve kanserle savaşmaya yardımcı olan T hücrelerine sahip olduklarını keşfettiler.

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