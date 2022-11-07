Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi merak ediliyor. Geçtiğimiz ay güneş tutulmasından sonra bu sefer kanlı ay tutulması ne zaman olacağı merak ediliyor. Kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve hangi gün olacağı araştırılıyor. Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanlı ay tutulması ne zaman 2022 Türkiye? soruları araştırılıyor. Peki, Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanlı ay tutulması ne zaman 2022 Türkiye?

Son Dakika! İhracat, 2022 Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 15,4 artarak 209,5 milyar dolar oldu

Milyonların gözü ocak ayına çevrilmişken asgari ücret için bir rakam da CHP'den geldi

Türkiye'de kanlı ay tutulması ne zaman 2022 olduğu merak ediliyor. Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi ve kanlı ay tutulması ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olduğu araştırılıyor. Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanlı ay tutulması ne zaman 2022 Türkiye? sorularına yanıt aranıyor. Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanlı ay tutulması ne zaman 2022 Türkiye? Detaylar haberimizdedir…

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN 2022?

Kanlı ay tutulması 8 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Gök olayları arasında bulunan ay tutulması saat 14.00'te başlayacaktır.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Kanlı ay tutulması bu sene saat 14.00'te başlaması nedeniyle Türkiye'de gündüz saatine denk geliyor ve bu nedenle ay tutulması görülmeyecektir.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay tutulması Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Dünya'nın bazı bölgelerde Ay doğarken bazılarında ise Ay batarken, dürbün veya teleskop yardımı olmadan, çıplak gözle de izlenebilecek. Ay tutulması Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın büyük bir bölümünde ve Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümünde takip edilecek.

Bu Ay Tutulması sonrası gelgitlerde artış bekleniyor, sahil bölgelerinde yaşıyorsanız buna da tanık olabilirsiniz. Bu gelgitlere sebep olan Dolunay'a Süper Ay deniliyor ve bunun etkisiyle olsa gerek Süper Ay gelgitlerine de Kral gelgitler adı kullanılmaya başlanmış son yıllarda.

Eklips sezonu 35 gün sürer ve bu sürede 2 hatta 3 eklips görülebilir. Nisan-Mayıs sonrası sırada Sonbahar Eklipsi var.

Ekim-Kasım 2022 Eklips sezonunda 25 Ekim Güneş Tutulması ve 7-8 Kasım Ay Tutulması olacak.