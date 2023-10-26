Kanlı Ay tutulması, Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesi ve bu süreçte Dünya'nın atmosferindeki güneş ışığının Ay'a ulaşması sonucunda gerçekleşen bir olaydır. Peki, KANLI AY tutulması ne zaman, saat kaçta 2023? Kanlı Ay tutulması neden kırmızı olur, ne kadar sürecek? İşte detaylar…

KANLI AY tutulması ne zaman, saat kaçta 2023? Kanlı Ay tutulması neden kırmızı olur, ne kadar sürecek?

Ay tutulması, Ay'ın kızıla yakın renkte görünmesine neden olan bu fenomenle tanınır. 2023 yılında kanlı Ay tutulması yaşanacaksa, bu tutulma tarihi ve saati önceden kesin bir şekilde hesaplanmış olmayabilir, çünkü astronomik olayların takvimi sürekli güncellenir. Peki ama KANLI AY tutulması ne zaman, saat kaçta 2023? Kanlı Ay tutulması neden kırmızı olur, ne kadar sürecek? İşte detaylar…

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023?

2023 yılının ilk ay tutulması Mayıs ayında gerçekleşmişti. Yılın ikin Ay tutulması ise Kandilli Rasathanesi 2023 yılı gök olayları takvimine göre 28-29 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Parçalı Ay tutulması saat 21:01'de başlayacak ve 01:26'da sona erecek.

KANLI AY TUTULMASI NEDEN KIRMIZI OLUR, NE KADAR SÜRECEK?

Kanlı Ay tutulması, Ay'ın atmosferimize gelen güneş ışığını kırmızı ve turuncu tonlarda kırarak Ay'ı bu renklere dönüştürmesi sonucu ortaya çıkar. Bu olayın süresi değişkenlik gösterebilir, genellikle birkaç saat sürer. Ancak bu süre, tutulmanın ne kadar süreceğine bağlı olarak değişebilir. Kanlı Ay tutulmaları, gözlem noktasına ve coğrafi konumunuza bağlı olarak farklı görülebilir. Dolayısıyla, bu tür olayları takip etmek ve daha fazla ayrıntıya ulaşmak için güncel astronomi kaynaklarına başvurmanız önerilir.