kanlı ay tutulması ne zaman? Kanlı ay tutulması nedir, Türkiye'den görünebilecek mi?

Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? 2022 Kasım Ay Tutulması ne zaman saat kaçta, hangi gün? Özellikle astroloji tutkunları merak içerisinde önümüzdeki Ay Tutulması'yla ilgili bu soruların cevabını merak ediyor. Merak edenler için Ay Tutulması'nın saati ve tarihi haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

Kanlı Ay tutulması için geri sayım başladı. Gök olayları içerisinde bulunan kanlı ay tutulmasının gerçekleşmesine kısa bir süre kaldı. Ay tutulması Türkiye saati ve Türkiye'den görülüp görülemeyeceği ise vatandaşlar büyük bir merakla araştırılıyor. Kanlı Ay tutulmasının saati belli oldu. Peki kanlı ay tutulması nedir ve ne zaman görülecek? Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Detaylar haberimizde...

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Tam Ay Tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Kasım ayında gerçekleşecek ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Ancak tutulma Türkiye'de gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için net bir şekilde gözlemlenemeyecek.

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2022 ay tutulması tarihi belli oldu. Ay tutulması 8 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Gök olayları arasında bulunan ay tutulması saat 14.00'te başlayacak.