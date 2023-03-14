Kanlı ay tutulması ne zaman 2023? Kanlı ay tutulması nedir?

Yarı gövdeli Ay tutulmasında, ayın yüzde 95'lik kısmı dünyanın yarı gölgesi içinde kalacak ve ay yüzeyi hafifçe karacak. Kanlı ay tutulması nedir? Kanlı ay tutulması ne zaman 2022?

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Kanlı ay kehanetleri, Hıristiyan vaizler John Hagee ve Mark Biltz tarafından 2014 ve 2015'teki bir dizi dört dolunay ile ilgili bir dizi kehanetti. Joel Kitabı, Elçilerin İşleri 2:20 ve Vahiy 6:12'de açıklandığı gibi bitiş zamanları. Tetrad, 27-28 Eylül 2015'teki ay tutulmasıyla sona erdi.

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Türkiye'de5 Mayıs 2023 tarihinde, Türkiye saatiyle 18.15-22.30 arasında gerçekleşecek. ayın yüzde 95'lik kısmı dünyanın yarı gölgesi içinde kalacak ve ay yüzeyi hafifçe karacak.