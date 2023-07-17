Kandıra'daki Sardala Koyu Ziyaretçileri Kendine Hayran Bırakıyor

Kandıra ilçesinde bulunan Sardala Koyu, denizin şekillendirdiği kayalıkları ve görsel güzellikleriyle ziyaretçileri etkiliyor. Ormanlık alanın içinde yer alan koy, kamp severlerin tercihi oluyor. Ayrıca, koy içerisinde bulunan gizli havuz da büyüleyici bir manzaraya sahip.

KOCAELİ'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra ilçesinde bulunan ormanla denizin buluştuğu, denizin şekillendirdiği kayalıklardan oluşan ve 'saklı cennet' ve cennet havuzu isimleriyle adlandıran 'Sardala Koyu' görsel güzellikleriyle ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Kandıra'ya 25 kilometre uzaklıkta, Ağva ile Bağırganlı arasında kalan Pınarlı Mahallesi'ndeki Sardala Koyu, suyunun ve manzarasının güzelliğiyle ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Ormanlık alanın arasında kalan Sardala Koyu özellikle kamp severlerin tercihi oluyor. Denizin oluşturduğu, içinden sandalların geçebildiği, 'Malkaya' olarak bilinen kayalıklar, koyun görsel güzelliklerini arttırıyor. Koy içerinde bulunan ve ormanlık alan içerisinde yer alan patika yoldan geçilerek ulaşılan gizli havuz ise adeta görenleri büyülüyor.