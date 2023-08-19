Kandıra'da Otomobil Şarampole Devrildi: Çift Ağır Yaralandı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve çift ağır yaralandı. Kazada yaralanan çift, hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.
Müfit B. idaresindeki 34 DCD 635 plakalı otomobil, Safalı Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Müfit B. ile eşi Nuriye B, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Otomobil