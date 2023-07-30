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Kandıra'da Denizde Boğulmaktan Kurtarılan 2 Kişi

Turizm Haberleri

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kişi, İ.S.A.R. ekipleri tarafından boğulmaktan kurtarıldı. Kandıra sahilleri tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği turizm destinasyonlarından biridir. I.S.A.R. ekipleri, muhtemel boğulma vakalarına karşı aktif olarak çalışmaktadır. Bugün serinlemek için denize giren 2 kişi, I.S.A.R. ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren 2 kişi, İ.S.A.R. ekipleri tarafından boğulmaktan kurtarıldı.

Kandıra sahilleri tatilcilerin yaz mevsimlerinde yoğun ilgi gösterdiği turizm destinasyonlarının arasında yer alıyor. Türkiye Uluslararası Arama Kurtarma (I.S.A.R.) Kocaeli ekipleri muhtemel boğulma vakalarına karşı yoğun mesai harcıyor. Can kurtaranlar gerek kıyıdan suya girerek gerekse jetsikiyle vakalara müdahale ediyor. Son olarak bugün serinlemek için denize giren 2 kişi boğulmaktan kurtarıldı. I.S.A.R. ekiplerince karaya çıkartılan ve ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm

Kocaeli Kandıra Turizm Haberler

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