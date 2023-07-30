Kandıra'da Denizde Boğulmaktan Kurtarılan 2 Kişi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kişi, İ.S.A.R. ekipleri tarafından boğulmaktan kurtarıldı. Kandıra sahilleri tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği turizm destinasyonlarından biridir. I.S.A.R. ekipleri, muhtemel boğulma vakalarına karşı aktif olarak çalışmaktadır. Bugün serinlemek için denize giren 2 kişi, I.S.A.R. ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.