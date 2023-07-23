Kandıra'da AKUT Ekipleri 37 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

Kocaeli'nin turizm destinasyonları arasında yer alan Kandıra'da 37 kişi, AKUT ekipleri tarafından boğulmaktan kurtarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren bazı vatandaşların kurtarılma anları da kameralara yansıdı.

Yaz mevsiminde Kandıra sahilleri tatilcilerin akınına uğramaya devam ediyor. AKUT Kocaeli ekipleri, muhtemel boğulma vakalarına karşı gerek jet skilerle gerekse kıyıdan suya girerek kurtarma çalışması başlatıyor. Son olarak dün yapılan çalışmalarla 6 kişi kurtarıldı. Yaz sezonu boyunca bölgede görev yapan AKUT ekiplerinin şimdiye kadar 37 vatandaşı boğulmaktan kurtardığı öğrenildi. Ekiplerin kıyıdan suya girerek ve jet skilerle yaptığı kurtarma operasyonları kameralara da yansıdı. - KOCAELİ