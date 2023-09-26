Oruç, İslam'ın beş temel ibadetinden biri olarak kabul edilir ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Oruç, İslam'ın temel kaynağı olan Kuran-ı Kerim'de ve Peygamber Muhammed'in hadislerinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Peki ama Kandilde tek gün oruç tutulur mu? Bugün Mevlid Kandili'nde oruç tutmak farz mı, sevap mı? İşte detaylar…

Oruç tutmak, Müslümanlar için manevi bir temizlik, sabır öğrenme, şükretme, dayanışma ve Allah'a yaklaşma fırsatı sunar. Peki ama Kandilde tek gün oruç tutulur mu? Bugün Mevlid Kandili'nde oruç tutmak farz mı, sevap mı? İşte detaylar…

KANDİL'DE TEK GÜN ORUÇ TUTULUR MU?

Oruç, Müslümanların Allah'a olan itaatini ve saygısını gösterme biçimidir. Oruç tutmak, Allah'ın emrine uyarak bir irade gösterisidir. İslam'a göre oruç, kişinin nefsine hakim olmasını sağlar ve böylece takva (Allah'a saygı ve korunma) kazandırır. Din İşleri Yüksek Kurulu12.07.2017 tarihli yazısında bu konuya şöyle açıklık getirilmiştir: "Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', 14/15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Receb'in ilk cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. gününü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir. Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nâfile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir."

BUGÜN MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMAK FARZ MI, SEVAP MI?

Oruç tutmak, fiziksel olarak aç kalmayı ve susuz kalmayı içerir. Bu, sabır öğrenmenin en etkili yollarından biridir. Müslümanlar, oruç sırasında oluşan zorlukları sabırla karşılamayı öğrenirler. Bu sabır, günlük yaşamlarında da uygulanabilir hale gelir.

Kandil geceleri, İslam takviminde özel bir öneme sahip dini günlerdir. Kandil gecelerinde nafile oruç tutma geleneği, birçok Müslüman toplumunda yaygındır. Ancak bu konuda bazı belirsizlikler olabilir. İşte Diyanet'in bu konudaki açıklamaları:

Kandil gecelerinde nafile oruçlar tutmak, Müslümanlar için özel bir ibadet şeklidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, Kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gündür. Ancak, bazı İslam alimleri ve dinî otoriteler, nafile oruçları daha esnek bir şekilde tutmanın mümkün olduğunu savunmaktadır. Buna göre, Kandil gecesinden önceki gün veya geceyi takip eden gün olmak üzere iki gün boyunca nafile oruç tutmak da kabul edilebilir.

Bu nedenle, Kandil gecelerinde nafile oruç tutmak isteyen Müslümanlar, Diyanet'in belirlediği günü takip edebilecekleri gibi, kendilerini bu ibadette daha rahat hissettikleri bir şekilde de uygulayabilirler. Nafile oruçlar, kişinin gönüllü olarak tuttuğu oruçlardır ve bu ibadet, Allah'a yakınlaşma, manevi temizlik, sabır ve şükran gibi önemli değerleri pekiştirmek için bir fırsat sunar. Bu nedenle, herhangi bir zaman diliminde nafile oruç tutmak, kişinin manevi gelişimine katkı sağlayabilir.

Oruç tutmak, İslam'da bir yıl boyunca bir ay süresince tutulan Ramazan orucuyla özellikle vurgulanır. Ancak İslam'da gönüllü oruçlar da bulunur ve bu oruçlar Müslümanlar için manevi bir temizlik ve büyüme fırsatı sunar. Oruç, Müslümanların daha iyi bir insan olma, sabır ve dayanışma gibi değerleri pekiştirmelerine yardımcı olan kutsal bir ibadettir.