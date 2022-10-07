Kandil simidi tarifi! Masterchef Kandil simidi nedir, nasıl yapılır? Kandil simidi için gerekli malzemeler nelerdir? Kandil simidi içindekiler neler?

Masterchef 7 Ekim yarışmasında şefler tarafından Kandil simidi yapılması istendi. Peki Masterchef Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi için gerekli malzemeler nelerdir? Kandil simidi yemek tarifi! Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Kandil simidi tarifi oldu. Peki en güzel Kandil simidi yemek tarifi nasıldır? Kandil simidi yemeği nasıl yapılır? Kandil simidi için gerekli malzemeler nelerdir? Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi için gerekenler neler?

KANDİL SİMİDİ NEDİR?

Kandil simidi, Türkiye'de geleneksel olarak kandillerde dağıtılan yiyecek. Simide benzemektedir. Susamlı ve sade olarak yapılmaktadır. Yapımında mahlep, ayrıca susam veya çörek otu kullanılır.

Türkiye'de özellikle kandillerde üretilmekle birlikte, çoğu pastanede her gün yapılmaktadır.

KANDİL SİMİDİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Malzemeler:

4,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı toz mahlep

125 gr margarin

½ çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1,5 çay bardağı yoğurt

2 tatlı kaşığı şeker

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

3 adet yumurta akı

Susam

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR? KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Derin bir karıştırma kabının içine unu eleyin. Kabartma tozu ve toz mahlebi koyup ortada bir yuva açın.

Margarin, sıvıyağ, yumurta, yoğurt, şeker, sirke ve tuzu da ekleyip hamuru yoğurmaya başlayın. Hamur ele yapışmayan bir kıvam aldığında üzerini kapatın ve 10-15 dakika dinlendirin.

Yumurta aklarını ve susamı iki ayrı kâseye alın. Yumurta aklarını iyice çırpın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça alın ve elinizle küçük bir simit şekli vererek uçlarını birleştirin. Simitleri önce yumurta akına sonra susama batırın ve pişirme kâğıdı serili bir fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 °C fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.