Regaip Kandili'nin 26 Ocak Perşembe gününe denk gelmesi ile birlikte Kandil namazı ne zaman, saat kaçta? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, birçok Müslüman tarafından merak edilmekte olan Kandil namazı ne zaman, saat kaçta? Regaip Kandili namazı ne zaman kılınır?

Kandil namazı ne zaman, saat kaçta? Sorusu, Üç ayların başlaması ve ilk kandil olan Regaip Kandili'nin gelmesi ile birlikte birçok Müslüman tarafından merak ediliyor. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan bu özel günde duygularınızı sevdiklerinizle paylaşabilir ve bu sevinci yaşayabilirsiniz. Bu özel günde ibadet etmek ise oldukça büyük önem arz etmektedir. Peki, birçok Müslüman tarafından merak edilmekte olan Kandil namazı ne zaman, saat kaçta? Regaip Kandili namazı ne zaman kılınır?

KANDİL NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda net bir açıklaması bulunmasa da Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor.

REGAİP ORUCU VAR MI?

Peygamberimizin ramazan ayından sonra en fazla oruç tuttuğu ay; Recep ayıdır. Regaip kandilinde oruç tutmak farz değildir, bu oruç nafile oruç türüne girer.

REGAİP KANDİLİ NASIL DEĞELENDİRMELİDİR?

Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.