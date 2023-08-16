KANDİL GÜNLERİ 2024: Mevlid, Regaip, Miraç, Berat Kandili, Kadir gecesi 2024'te hangi günlerde?

2024 yılında idrak edilecek olan kandil günlerinin tarihleri açıklandı. Mevlid, Regaip, Miraç, Berat Kandili ve Kadir Gecesi'nin hangi günlerde olacağı merak konusuydu. Bu özel günlerin 2024 yılı tarihleri haberimizde yer almaktadır. Peki Mevlid, Regaip, Miraç, Berat Kandili, Kadir gecesi 2024'te hangi günlerde? İşte, 2024 yılı kandil günleri!

Kandil günleri 2024! Gelecek yıl idrak edilecek olan kandil günlerinin tarihleri açıklandı. Mevlid, Regaip, Miraç, Berat Kandili ve Kadir Gecesi'nin hangi günlerde olacağı merak konusuydu. Bu özel günlerin 2024 yılı tarihleri haberimizde yer almaktadır. Peki Mevlid, Regaip, Miraç, Berat Kandili, Kadir gecesi 2024'te hangi günlerde? İşte, 2024 yılı kandil günleri haberimizde...

KANDİL GÜNLERİ 2024

2024 yılı kandil günleri ve kadir gecesi tarihleri şu şekildedir:

Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

11 Ocak 2024 Perşembe Miraç Kandili: 6 Şubat 2024 Salı

6 Şubat 2024 Salı Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

24 Şubat 2024 Cumartesi Kadir Gecesi: 5 Nisan 2024 Cuma

5 Nisan 2024 Cuma Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

Regaib Kandili, Miladi takvime göre 11 Ocak 2024 Perşembe günü, Hicri takvime göre ise C. Ahir ayının 29.günüdür.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

Miraç Kandili, Miladi takvime göre 6 Şubat 2024 Salı günü, Hicri takvime göre ise Receb ayının 26.günüdür.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

Berat Kandili, Miladi takvime göre 24 Şubat 2024 Cumartesi günü, Hicri takvime göre ise Şaban ayının 14. günüdür.

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024?

Kadir Gecesi, Miladi takvime göre 5 Nisan 2024 Cuma günü, Hicri takvime göre ise Ramazan ayının 26. günüdür.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?

Ramazan Bayramı, Miladi takvime göre 10-12 Nisan tarihlerinde, Hicri takvime göre ise Şevval ayının 1-3. günleridir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?

Kurban Bayramı, Miladi takvime göre 16-19 Haziran tarihlerinde, Hicri takvime göre ise Zilhicce ayının 10-13. günleridir.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

Mevlid Kandili, Miladi takvime göre 14 Eylül 2024 Cumartesi günü, Hicri takvime göre ise R.Evvel ayının 11. günüdür.

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