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Kandil gecesi saat kaçta bitiyor? Miraç kandili ne zaman bitiyor? Miraç kandili saat kaçta, ne zaman?

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Kandil gecesi saat kaçta bitiyor? Miraç kandili ne zaman bitiyor? Miraç kandili saat kaçta, ne zaman?

Receb'in 27. günü Miraç Kandili İslam dünyasının en önemli günlerinden biridir. Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip olan Miraç kandilinin saat kaçta başlayıp ne zaman biteceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kandil gecesi saat kaçta bitiyor? Miraç kandili ne zaman bitiyor? Miraç kandili saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar...

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Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandilinde müslümanlar bugüne özel ibadetler gerçekleştirir. Miraç Kandilinde müslümanlar bugüne özel ibadetler gerçekleştirir. Kandilde ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından kandilin saat kaça kadar devam ettiğini araştırılmakta. Peki, Kandil gecesi saat kaçta bitiyor? Miraç kandili ne zaman bitiyor? Miraç kandili saat kaçta, ne zaman? Detaylar haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Miraç Kandili'nde yapılacak bazı ibadetler şunlardır:

1-Oruç tutmak

2- Kaza namazı ve nafile namaz kılmak

3- Kur'an-ı Kerim okumak

4- Tevbe istiğfar etmek

5- Salavat getirmek

6- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

7- Allah'ı çokça zikretmek

8- Sadaka vermek

KANDİL GECESİ SAAT KAÇTA BİTER?

Miraç Kandili, 2 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. "İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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