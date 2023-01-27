Regaip kandili, 3 ayların ilk kandilidir. Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip olan Regaip kandilinin saat kaçta başlayıp ne zaman biteceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kandil gecesi saat kaçta biter? Regaip kandili ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Regaip Kandilinde müslümanlar bugüne özel ibadetler gerçekleştirir. Kandilde ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından kandilin saat kaça kadar devam ettiğini araştırılmakta. Peki, Kandil gecesi saat kaçta biter? Regaip kandili ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizde...

REGAİP KANDİLİ YAPILACAK İBADETLER NELER?

Regaip Kandili'nde yapılacak bazı ibadetler şunlardır:

1-Oruç tutmak

2- Kaza namazı ve nafile namaz kılmak

3- Kur'an-ı Kerim okumak

4- Tevbe istiğfar etmek

5- Salavat getirmek

6- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

7- Allah'ı çokça zikretmek

8- Sadaka vermek

KANDİL GECESİ SAAT KAÇTA BİTER?

Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Yani bu yıl Regaip kandili 26 Ocak Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 26 Ocak Perşembeyi 27 Ocak Cumaya bağlayan gecedir.