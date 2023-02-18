Miraç kandilinde ibadet edecek vatandaşlar tarafından tesbihler araştırılıyor. Kandil akşamında okunması gereken dualar merak konusu oldu. Peki, Kandil gecesi hangi tesbihler çekilir? Miraç Kandili tesbihleri! Kandil gecesi çekilecek tesbihler neler? İşte detaylar...

Kandil akşamı okunacak dua! Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandilinde müslümanlar bugüne özel ibadetler gerçekleştirir. Bu ibadetlerden bir tanesine de dua etmektir. Kandilde ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından sure ve dualar araştırılmakta. Miraç Kandilinde hangi sureler okunur merak konusu oldu. Peki, Kandil gecesi hangi tesbihler çekilir? Miraç Kandili tesbihleri! Kandil gecesi çekilecek tesbihler neler? Detaylar haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİ YAPILACAK İBADETLER NELER?

Miraç Kandili'nde yapılacak bazı ibadetler şunlardır:

1-Oruç tutmak

2- Kaza namazı ve nafile namaz kılmak

3- Kur'an-ı Kerim okumak

4- Tevbe istiğfar etmek

5- Salavat getirmek

6- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

7- Allah'ı çokça zikretmek

8- Sadaka vermek

MİRAÇ KANDİLİNDE NE OLDU?

Miraç Kandili, 2 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. "İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.