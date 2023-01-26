Kandil akşamı okunacak dua! Regaip kandili okunacak sure ve dualar neler? Kandil akşamı hangi dualar okunur?

Regaip kandilinde ibadet edecek vatandaşlar tarafından sure ve dualar araştırılıyor. Kandil akşamında okunması gereken dualar merak konusu oldu. Peki, Regaip kandili okunacak sure ve dualar neler? Kandil akşamı hangi dualar okunur? İşte, Kandil akşamı okunacak dualar!

Kandil akşamı okunacak dua! 3 ayların ilk kandili olan Regaip Kandilinde müslümanlar bugüne özel ibadetler gerçekleştirir. Bu ibadetlerden bir tanesine de dua etmektir. Kandilde ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından sure ve dualar araştırılmakta. Regaip Kandilinde hangi sureler okunur merak konusu oldu. Peki, Regaip kandili okunacak sure ve dualar neler? Kandil akşamı hangi dualar okunur? Detaylar haberimizde...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 26 Ocak Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 26 Ocak Perşembeyi 27 Ocak Cumaya bağlayan gecedir.

REGAİP KANDİLİ YAPILACAK İBADETLER NELER?

Regaip Kandili'nde yapılacak bazı ibadetler şunlardır:

1-Oruç tutmak

2- Kaza namazı ve nafile namaz kılmak

3- Kur'an-ı Kerim okumak

4- Tevbe istiğfar etmek

5- Salavat getirmek

6- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

7- Allah'ı çokça zikretmek

8- Sadaka vermek

REGAİP KANDİLİ GECESİ OKUNACAK DUALAR

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan vahtim lena bi'l-iman ve yessir lena bi'l-kur'an

RECEB-İ ŞERİF DUALARI

İlk 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

İkinci 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

Üçüncü 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

ŞABAN-I ŞERİF DUALARI

İlk 10 GÜN 100 defa Ya latifu celle şanühü

İkinci 10 GÜN 100 defa Ya rezzaku celle şanühü

Üçüncü 10 GÜN 100 defa Ya azizü celle şanühü

RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI

İlk 10 GÜN 100 defa Ya erhame'r- rahimin

İkinci 10 GÜN 100 defa Ya gaffarü'z- zünüb

Üçüncü 10 GÜN 100 defa Ya 'atika'r- rikab