Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, kanatlı hayvan türleri olan tavuk, hindi, ördek, kaz gibi kuşların üretimini ve yetiştirilmesini konu alan bir tarım ve hayvancılık dalıdır. Bu bölümde, bu kanatlı hayvanların et ve yumurta üretimi gibi ticari amaçlarla yetiştirilmesi, beslenmesi, sağlık kontrolleri, barınak tasarımı, hastalık yönetimi gibi konular incelenir. Peki, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü taban puan ve sıralama nedir? İşte detaylar…

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği, et ve yumurta üretimi açısından oldukça önemli bir sektördür. Tavuk eti ve yumurtası, dünya genelinde geniş bir tüketici kitlesi tarafından tercih edilen besinler arasında yer almaktadır. Bu nedenle kanatlı hayvan yetiştiriciliği, gıda üretimi ve tedarikinde kritik bir rol oynamaktadır. Peki, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü taban puan ve sıralama nedir? İşte detaylar…

KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ NEDİR?

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümünde öğrencilere tavukçuluk, hindi yetiştiriciliği, yumurta üretimi, hastalık kontrolü, beslenme yönetimi, çevre yönetimi gibi konularda eğitim verilir. Mezunlar, kanatlı hayvan yetiştiriciliği sektöründe çalışabilecekleri gibi kendi işletmelerini kurma veya yönetme yeteneğine de sahip olabilirler. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü Türkiye'de sadece Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde bulunmaktadır. Bölümün 15+1 kontenjanı bulunmaktadır.

Bu bölüme yerleşen son öğrenciler2020 yılında 618.000 sıralama ve 220,02148 taban puanla yerleşmiştir.

Bu bölümün kontenjanları 2021 yılında dolmamıştır.

Bu bölüme yerleşen son öğrenciler 2022 yılında 739.797 sıralama ve 225,56555 taban puanla yerleşmiştir.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK KADROSU