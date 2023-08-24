Masterchef'te senenin ilk dış oyunu Azerbaycan'da yapılacak. Bugün birbirinden değerli konuklar programda yer alacak. Bugünkü konuklardan birisi de Kanan Badalov oldu. Peki, Kanan Badalov kimdir? Masterchef konuğu Kanan Badalov kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Bugün haftanın 3. dokunulmazlığı Azerbaycan'da oynandı. Programa konuk olan isimler ise merak edildi. Peki, Kanan Badalov kimdir? Masterchef konuğu Kanan Badalov kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte bilgiler...

KANAN BADALOV KİMDİR?

Kanan Badalov, ünlü aşçı ve yemek Blogger'ıdır. Kanan Badalov, 24 Ağustos 2023 Perşembe günü Masterchef'e konuk olan isimler arasında gelmektedir.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Kanan Badalov'un İnstagram'da 230 bin takipçisi bulunmaktadır.