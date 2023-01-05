Kanal tedavisi hemen hemen herkesin yaşadığı bir diş hastalığıdır. Dişte meydana gelen hasarı durdurmak ve mevcut dişi kurtarmak amacı ile yapılır. Çoğu zaman başarılı geçen bir süreci içeren kanal tedavisi, diş kökünün olumsuz etkilendiği durumlarda başvurulan bir tedavi yöntemidir. Peki, Kanal tedavisi nedir? Kanal tedavisi nasıl yapılır? Kanal tedavisi ne kadar sürer? Kanal tedavisinin fiyatları ne kadar? Kanal tedavisi sonrası ağrı olur mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Farklı sebeplerden dolayı dişlerde çürüme ve benzeri gibi birtakım problemler meydana gelebilir. Böyle durumlarda ise problemi ve şiddetine bağlı olarak farklı çözüm yöntemleri ele alınır. Bu yöntemlerden biriside kanal tedavi yöntemidir. Peki, Kanal tedavisi nedir? Kanal tedavisi nasıl yapılır? Kanal tedavisi ne kadar sürer? Kanal tedavisinin fiyatları ne kadar? Kanal tedavisi sonrası ağrı olur mu? Detaylar haberimizde...

KANAL TEDAVİSİ NEDİR?

Kanal tedavisi, dişin merkezindeki küçük, iplik şeklinde olan dokunun, yani dişözünün (pulpa) çıkarılma işlemine denir. Hasar gören, hastalanan veya ölen pulpa çıkarıldığında, geriye kalan boşluk önce temizlenir sonra diş formatında şekillendirilerek tekrar doldurulur. Bu işlemle kök kanalı kapatılır. Çok uzun yıllar, hastalanan veya zarar gören dişler çekilmek zorunda kalırdı fakat bugün, kanal tedavisinde, kaybedilecek durumdaki dişler bile kurtarılabilmektedir. Kanal tedavisi yapılırken işlemlerin hızlıca yapılarak hastanın en az süre zarfında olumsuz etkilenmesini engellemek için diş hekimlerininde pratiğinin ve bu konuda uzman olmaları büyük avantaj sağlayabilir. Golden Smile Polikliniklerimizde sadece kanal tedavisi yapan uzman diş hekimlerimiz bulunmaktadır.

KANAL TEDAVİSİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavi, duruma göre birden fazla seans gerektirecek çeşitli adımlardan oluşur. Bu adımlar şunlardır:

Önce, ön dişin arka tarafında veya azı ya da küçük azı dişlerinin kuronunda bir delik açılır.

Hastalıklı pulpa çıkarıldıktan sonra (pulpektomi) pulpa boşluğu ve kök kanalları temizlenir, genişletilir ve kanal dolgusu için şekillendirilir.

Birden fazla seansa ihtiyaç varsa, seanslar arasında dişi korumak için kuronda açılan deliğe geçici dolgu yapılır.

Daha sonra geçici dolgu çıkarılır ve pulpa boşluğu ve kanal kalıcı olarak doldurulur. Gutta percha (Güta Perka) adı verilen konik uçlu, kauçuk bir malzeme kanalların her birine sokulur ve genellikle simanla (yapışkanla) yerine yapıştırılır. Bazen, yapısal destek için kanalın içine metal veya plastik çubuk konulabilir.

Son adımda, doğal görünümünü ve şeklini eski hale getirmek için dişin üzerine kuron kaplanır. Diş kırılmış ise, kuronu yerleştirmeden önce dişi onarmak için post uygulaması gerekebilir.

KANAL TEDAİSİ NE KADAR SÜRER?

Kanal tedavisi pulpada herhangi bir enfeksiyon ya da kist oluşumu yoksa tek seansta bitebilir. Genellikle diş enfeksiyonlu geldiği için tedavi 2 seans sürmektedir. Kanal tedavisinin tek bir seansı 45 dakikaya kadar uzayabilmektedir. Diş kanalı ilk seansta çok iyi bir şekilde temizlenmeli ve şekillendirilmelidir.

KANAL TEDAVİSİ FİYATLARI NE KADAR?

Güncel muayene ve tedavi ücreti tarifesine göre tek köklü bir dişin kanal tedavisi fiyatları 2023 yılında 1200 TL ile 1600 TL aralığındayken, ileri düzey tedavi gerektiren dişlerde kanal tedavisi fiyatları 2000 TL ile 3000 TL arasında değişmektedir.

KANAL TEDAVİSİ SONRASI AĞRI OLUR MU?

Her ne kadar kanal tedavisi ağrılı bir prosedür olarak bilinse bile, normal bir dolgu işleminden daha fazla ağrıya ve acıya yol açan bir işlem değildir. Hissedilen acı, ağrı ve hassasiyet zaten mevcut olan iltihap ve enfeksiyondan kaynaklanır.

Kanal tedavisinin tamamlanmasını takip eden ilk birkaç gün boyunca, özellikle de temizlenmiş bir enfeksiyon durumu mevcut ise bölgedeki dokuda hassaslık olabilir. Bu ağrı, hekiminizin tavsiye edeceği ağrı kesici ilaçlar ile kontrol edilebilir.