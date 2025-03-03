Kanal D yayın akışı 3 Mart Pazartesi Kanal D yayın akışında neler var? Bugün hangi diziler, programlar var?

Kanal D yayın akışı 3 Mart 2025 Pazartesi günü için belli oldu! Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler ve programlar var? Kanal D'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için günün tam yayın akışı ve detaylar...

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 – İkizler Memo-Can (Tekrar)

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

12:30 – Arda'nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)

13:15 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:00 – Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Uzak Şehir (Yeni Bölüm)

00:15 – Piyasa

02:30 – Çatı Katı Aşk (Tekrar)

03:45 – M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

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UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI?

Uzak Şehir, her hafta Pazartesi günleri saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor.