Kanal D yayın akışı 3 Mart Pazartesi Kanal D yayın akışında neler var? Bugün hangi diziler, programlar var?
Kanal D'nin 3 Mart Pazartesi yayın akışında hangi dizilerin ve programların yer aldığı merak konusu oldu. İzleyiciler, bugün ekran başına geçerek favori dizilerini ve programlarını takip edebilecekler. Peki, Kanal D yayın akışı 3 Mart Pazartesi Kanal D yayın akışında neler var? Bugün hangi diziler, programlar var?
Kanal D yayın akışı 3 Mart 2025 Pazartesi günü için belli oldu! Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler ve programlar var? Kanal D'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için günün tam yayın akışı ve detaylar...
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 – İkizler Memo-Can (Tekrar)
09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)
11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
12:30 – Arda'nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)
13:15 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:00 – Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Uzak Şehir (Yeni Bölüm)
00:15 – Piyasa
02:30 – Çatı Katı Aşk (Tekrar)
03:45 – M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)
UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI?
Uzak Şehir, her hafta Pazartesi günleri saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor.