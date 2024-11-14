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Kanal D yayın akışı 14 Kasım! İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kanal D yayın akışı 14 Kasım! İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?
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Kanal D yayın akışında bu akşam İnci Taneleri dizisi var mı ve İnci Taneleri dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. İnci Taneleri dizisinde son bölüm neler olduğu ve 14 Kasım Perşembe günü İnci Taneleri dizisi yeni bölümü yayınlanacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, İnci Taneleri bu akşam var mı? 14 Kasım İnci Taneleri dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı?

İnci Taneleri bu akşam var mı? 14 Kasım İnci Taneleri dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. Kanal D yayın akışında bu akşam İnci Taneleri dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor.Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yer aldığı İnci Taneleri dizisi, konusuyla dikkat çekiyor. Kanal D yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

İNCİ TANELERİ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi bu akşam 22. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. İnci Taneleri dizisi her Perşembe saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanıyor.

Kanal D yayın akışı 14 Kasım! İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?

İNCİ TANELERİ DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

7 Kasım Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 21. bölümünde Azem, Dilber'i bulaştığı beladan kurtarmak için büyük bir mücadelenin içine giriyor.

Azem, Cihan'ın arkasında olacağını ve onu yalnız bırakmayacağını söyler. Cihan ise ilk kez babasına inandığını itiraf eder. Annesini onun öldürmediğine inanan Cihan babasına yıllardır duyduğu hasreti sarılarak giderir. Azem, Dilber'i Zahir'in elinden kurtarmaya çalışırken Dilber de Azem'e yani en güvendiği limana sığınır. Dilber'in en büyük destekçisi Azem olur. Azem ve Cihan, Dilber ile Yıldız'ı başlarındaki Zahir belasından kurtarır. Zahir'e evrakları imzalatmak için mekana baskın yapan Azem ve Cihan amaçlarına ulaşırlar. Azem, üzerinde yıllardır çalıştığı kitabının beğenilmesi ve yayınevinden gelen teklifle mutlu bir şaşkınlık yaşar. Nergis'in ısrarıyla kitabını yayınevine bırakan Azem, beklediği mutluluğu yaşar.

Kanal D yayın akışı 14 Kasım! İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?

Dilber,borçları yüzünden Kamuran'ın kapanına kısılır. Bu borcu ödeyebilmek için konsa çıkması gerekir ancak Azem'e durumu anlatınca beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Dilber de Azem'in umursamaz tavrına karşı restini çeker. Tayfun, pavyona gitmek istediğini Azem'e söyler ve kalbinde kelebekler uçuşur. Çünkü Tayfun Yıldız'a adeta hayran olmuştur. Arcan'ın annesi Nehir'in karşısına geçer ve Azem'in fotoğrafını göstererek kim olduğunu sorar. Nehir ise annesinin katili ve aynı zamanda babası olduğunu söyler. Azem, Dilber'in sert çıkışının ardından Cihan'ın şaşırtan sorusuyla karşı karşıya kalır. Cihan, Azem'e Dilber'i sevip sevmediğini sorar. Azem ise sevdiğini söyler ve ama en büyük aşkının Hande olduğunu da itiraf eder.

Kanal D yayın akışı 14 Kasım! İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?

14 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk (Tekrar)

09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00 Uzak Şehir

13:00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:00 Bizi Birleştiren Hayat

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

Kanal D yayın akışı 14 Kasım! İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kanal D yayın akışı 14 Kasım! İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?

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