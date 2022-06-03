Kanal D Yaprak Dökümü neden yok? Yaprak Dökümü bitti mi, neden kaldırıldı? 3 Haziran Kanal D yayın akışı - Haberler

Kanal D Yaprak Dökümü neden yok? Yaprak Dökümü bitti mi, neden kaldırıldı? 3 Haziran Kanal D yayın akışı
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2006-2010 yıllarında arasında Kanal D'de yayınlanan aile ve drama türündeki Türk televizyon dizisi Yaprak Dökümü neden yok? Kanal D Yaprak Dökümü neden yok? Yaprak Dökümü bitti mi? 3 Haziran 2022 Kanal D yayın akışı
Kanal D Yaprak Dökümü neden yok, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hafta içi her gün ekranlarda yer alan dizinin 3 Haziran 2022 saat 11:00'de başlamaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.
KANAL D YAPRAK DÖKÜMÜ NEDEN YOK?
Yayın akışına göre, Yaprak Dökümü bugün saat 11 itibarıyla başlamakta.
3 HAZİRAN KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Afara
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