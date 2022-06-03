Kanal D Yaprak Dökümü neden yok? Yaprak Dökümü bitti mi, neden kaldırıldı? 3 Haziran Kanal D yayın akışı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kanal D Yaprak Dökümü neden yok? Yaprak Dökümü bitti mi, neden kaldırıldı? 3 Haziran Kanal D yayın akışı

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Kanal D Yaprak Dökümü neden yok? Yaprak Dökümü bitti mi, neden kaldırıldı? 3 Haziran Kanal D yayın akışı

2006-2010 yıllarında arasında Kanal D'de yayınlanan aile ve drama türündeki Türk televizyon dizisi Yaprak Dökümü neden yok? Kanal D Yaprak Dökümü neden yok? Yaprak Dökümü bitti mi? 3 Haziran 2022 Kanal D yayın akışı

Kanal D Yaprak Dökümü neden yok, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hafta içi her gün ekranlarda yer alan dizinin 3 Haziran 2022 saat 11:00'de başlamaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

KANAL D YAPRAK DÖKÜMÜ NEDEN YOK?

Yayın akışına göre, Yaprak Dökümü bugün saat 11 itibarıyla başlamakta.

3 HAZİRAN KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Afara

Haberler.com - Gündem

Yaprak Dökümü Kanal D Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title