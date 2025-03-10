Kanal D neden açılmıyor, sorun mu var? Kanal D CANLI YAYIN çöktü mü?

Yeni dizilerin de yayın hayatına başlaması ile gelmesiyle birlikte, izleyiciler hangi kanalda, hangi dizilerin ve hangi günlerde yayımlandığına dair daha fazla bilgi edinmek istiyor.Peki, Kanal D neden açılmıyor, sorun mu var? Kanal D CANLI YAYIN çöktü mü?

KANAL D NEDEN AÇILMIYOR, SORUN MU VAR?

Kanal D canlı yayının online ortamdan takip etmek isteyenler birtakım sorunlarla karşılaştığını ifade etti. Sosyal medyada gündem olan konu sonrası Kanal D neden açılmıyor, sorun mu var, sorularının yanıtı araştırıldı.

Kanal D yayını ile ilgili şikayetler:

"Kanal D canlı gitti o yüzden bu haftalık bu kadar."

"Bi senin bozulman eksikti Kanal D canlı yayın."

"Geçen hafta olduğu gibi yine Kanal D internet canlı yayını açılmıyor"

"Kanal D şu siteyi az yaptırın valla ağlıcam, canlı izleyemiyorum yine geçen hafta da böyle olmuştu."

Kanal D canlı yayın şuanda sorunsuz şekilde online yayına devam etmektedir.