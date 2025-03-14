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KANAL D İnci Taneleri 36. bölüm tek parça İZLE! İnci Taneleri son bölümde neler oldu? İnci Taneleri son bölüm izleme linki

KANAL D İnci Taneleri 36. bölüm tek parça İZLE! İnci Taneleri son bölümde neler oldu? İnci Taneleri son bölüm izleme linki
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Popüler televizyon dizisi İnci Taneleri'nin 36. bölümü izleyicilerle buluştu. Son bölümde yaşanan heyecan dolu olaylar ve gelişmeler, izleyicilerin merakını daha da artırdı. Peki, İnci Taneleri son bölümde neler oldu? İnci Taneleri 36. bölüm izleme linki var mı?

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, 36. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. İnci Taneleri son bölüm merakla beklenirken, Azem'in oğlu Ferda'ya ulaşma çabası ve Salacaklar ile yaşanan gerilim büyük yankı uyandırdı. Peki, İnci Taneleri 36. bölümde neler oldu? İşte, İnci Taneleri son bölüm izleme linki...

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem, Ferda'yı bulmak için ona verilen adrese gider ama Ferda'yı bulamaz. Ferda ile karşı karşıya gelmek onun ihtiyacı her neyse çözmek için yardımcı olmak ister. Cihan ve arkadaşları Reyyaz'la ateşkes yaparak yönetimini aldıkları fabrikaya gittiklerinde onları hiç ummadıkları bir sürpriz karşılar. Salacaklar ile Azemlerin hayatı yine ve hiç olmadığı kadar tehlikeli bir kesişmenin eşiğindedir.

Azem Piraye'nin duygularını merak etmesine karşılık bütün duygularını şiir gibi anlatır. Dilber ise Piraye'nin hayallerine engel olmasına asla müsaade etmek istemez. Azem Ferda'ya bir adım daha yaklaşmanın hüzünle karışık heyecan yaşar.

KANAL D İnci Taneleri 36. bölüm tek parça İZLE! İnci Taneleri son bölümde neler oldu? İnci Taneleri son bölüm izleme linki

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

"İnci Taneleri" yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanacak.

İNCİ TANELERİ 36. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

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