Kanal D canlı izle: Kanal D yayın akışı? 27 Ekim bu akşam Kanal D'de hangi diziler var?
KANAL D CANLI İZLE
27 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:15 – Yumurcak Veda – Yumurcak Veda
- 09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 – Yaprak Dökümü – Tekrar
- 14:00 – Gelinim Mutfakta – Yeni Bölüm
- 16:45 – Arka Sokaklar – Tekrar
- 18:30 – Kanal D Ana Haber
- 20:00 – Uzak Şehir – Yeni Bölüm
UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geliyor. Etkileyici senaryosu ve güçlü oyunculuklarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, her bölümüyle duygusal ve gerilim dolu sahneler sunuyor. Derin karakter gelişimleri ve sürükleyici hikayesiyle Uzak Şehir, Pazartesi akşamlarının favorisi olmaya devam ediyor. Yeni bölümlerini kaçırmamak için saat 20:00'de Kanal D'de olun!
EŞREF RÜYA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, yeni sezonda da her Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Daha önceki sezonlarda da aynı gün ve saatte yayınlanan dizi, bu sezon da Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.