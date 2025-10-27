Kanal D canlı izle: Kanal D yayın akışı? 27 Ekim bu akşam Kanal D'de hangi diziler var?

Kanal D, 27 Ekim Pazartesi günü izleyicilerini dolu dolu bir yayın akışıyla karşılıyor. Sabah kuşağındaki haber ve sohbet programlarından akşamın popüler dizilerine kadar geniş içerik seçenekleri sunan kanal, kesintisiz televizyon keyfi yaşatmayı hedefliyor. Gün boyunca ekranda olacak programlar ve canlı izleme detayları haberimizin devamında yer alıyor.

27 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 – Yumurcak Veda – Yumurcak Veda

09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

11:00 – Yaprak Dökümü – Tekrar

14:00 – Gelinim Mutfakta – Yeni Bölüm

16:45 – Arka Sokaklar – Tekrar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Uzak Şehir – Yeni Bölüm

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geliyor. Etkileyici senaryosu ve güçlü oyunculuklarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, her bölümüyle duygusal ve gerilim dolu sahneler sunuyor. Derin karakter gelişimleri ve sürükleyici hikayesiyle Uzak Şehir, Pazartesi akşamlarının favorisi olmaya devam ediyor. Yeni bölümlerini kaçırmamak için saat 20:00'de Kanal D'de olun!

EŞREF RÜYA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, yeni sezonda da her Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Daha önceki sezonlarda da aynı gün ve saatte yayınlanan dizi, bu sezon da Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.