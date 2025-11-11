Haberler

Kanal D canlı izle: Kanal D yayın akışı? 11 Kasım bu akşam Kanal D'de hangi diziler var?

Güncelleme:
Kanal D'nin 11 Kasım Salı yayın akışı, izleyicilerin merakla araştırdığı konular arasında. Gün boyu haber bültenlerinden eğlence ve sohbet programlarına, akşamın sevilen dizilerinden özel yayınlara kadar uzanan program seçkisi, ekran başındaki izleyicilere dopdolu bir gün sunacak. Peki, Kanal D canlı izle: Kanal D yayın akışı? 11 Kasım bu akşam Kanal D'de hangi diziler var?

Kanal D'nin 11 Kasım Salı program akışı, izleyicilere gün boyu kesintisiz televizyon keyfi sunmayı vaat ediyor. Sabah kuşağındaki haber ve sohbet programlarından akşamın popüler dizilerine kadar zengin içerik seçenekleriyle dolu bu yayında hangi programların ekranda olacağı ve canlı izleme fırsatları merak ediliyor. Detaylar haberimizin devamında.

KANAL D CANLI İZLE

Kanal D canlı yayınına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

11 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 – Yaprak Dökümü
  • 14:00 – Gelinim Mutfakta
  • 16:45 – Uzak Şehir
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber
  • 20:00 – Güller ve Günahlar
  • 23:15 – Arka Sokaklar
  • 02:00 – Poyraz Karayel
  • 03:45 – Üç Kız Kardeş
Haberler.com
500

