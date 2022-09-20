Kanal D canlı izle! Kanal D HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki!

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KANAL D CANLI YAYIN



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Kanal D canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Yargı

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Yabancı Damat

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

KANAL D FREKANS BİLGİLERİ

En sevdiğiniz dizi ve programları, artık Türksat'ta da şifresiz olarak HD kalitesiyle izleyebilirsiniz.

Kanal D Türksat 4A Frekans Ayarları;