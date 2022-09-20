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Kanal D canlı izle! Kanal D HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki!

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Kanal D canlı izle! Kanal D HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki!

Kanal D programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından Kanal D canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, Kanal D HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? Kanal D şifresiz canlı izleme linki, Kanal D canlı izle araştırılıyor. İşte Kanal D canlı yayın izle linki...

21 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı21 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı Üç Kız Kardeş 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 19. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?Üç Kız Kardeş 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 19. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

Kanal D canlı izle linki araştırılıyor. Kanal D dizileri, programları ve haberlerini takip etmek isteyen izleyiciler, telefonlarından ve bilgisayarlarından Kanal D izlemek için Kanal D canlı izleme linki, Kanal D HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki, Kanal D canlı izle gibi konuları araştırıyor. İşte Kanal D canlı yayın izle linki...

Kanal D canlı yayın ile sevdiğiniz dizileri ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. Kanal D canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

Kanal D canlı izlemek için KANAL D CANLI İZL E 'ye tıklayınız.

Kanal D canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

00:15 Yargı

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Yabancı Damat

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

En sevdiğiniz dizi ve programları, artık Türksat'ta da şifresiz olarak HD kalitesiyle izleyebilirsiniz.

Kanal D Türksat 4A Frekans Ayarları;

  • Frekans: 11977 MHz
  • Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
  • Sembol oranı: 27500
  • FEC: 5/6
  • Modülasyon:
  • DVB-S, QPSK
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