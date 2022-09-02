Kanal D canlı izle! Kanal D HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki!
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Kanal D canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2
22:30 Recep İvedik 2
00:30 Mega Piton Yaratığa Karşı
02:00 Mega Piton Yaratığa Karşı
03:30 Gelinim Mutfakta
05:30 Magazin D Yaz
En sevdiğiniz dizi ve programları, artık Türksat'ta da şifresiz olarak HD kalitesiyle izleyebilirsiniz.
Kanal D Türksat 4A Frekans Ayarları;
- Frekans: 11977 MHz
- Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
- Sembol oranı: 27500
- FEC: 5/6
- Modülasyon:
- DVB-S, QPSK