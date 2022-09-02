Kanal D canlı izle! Kanal D HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki!

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KANAL D CANLI İZLE

Kanal D canlı yayın ile sevdiğiniz dizileri ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. Kanal D canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

KANAL D CANLI YAYIN

Kanal D canlı izlemek için KANAL D CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

KANAL D CANLI YAYIN İLE DİZİLERİ VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

Kanal D canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik 2

22:30 Recep İvedik 2

00:30 Mega Piton Yaratığa Karşı

02:00 Mega Piton Yaratığa Karşı

03:30 Gelinim Mutfakta

05:30 Magazin D Yaz

KANAL D FREKANS BİLGİLERİ

En sevdiğiniz dizi ve programları, artık Türksat'ta da şifresiz olarak HD kalitesiyle izleyebilirsiniz.

Kanal D Türksat 4A Frekans Ayarları;