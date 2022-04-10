Kanal D canlı izle! Kanal D HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! - Haberler

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Kanal D canlı izle! Kanal D HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki!

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Kanal D canlı izle! Kanal D HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki!

Kanal D programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından Kanal D canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, Kanal D HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? Kanal D şifresiz canlı izleme linki, Kanal D canlı izle araştırılıyor. İşte Kanal D canlı yayın izle linki...

Kanal D canlı izle linki araştırılıyor. Kanal D dizileri, programları ve haberlerini takip etmek isteyen izleyiciler, telefonlarından ve bilgisayarlarından Kanal D izlemek için Kanal D canlı izleme linki, Kanal D HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki, Kanal D canlı izle gibi konuları araştırıyor. İşte Kanal D canlı yayın izle linki...

Kanal D canlı yayın ile sevdiğiniz dizileri ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. Kanal D canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

Kanal D canlı izlemek için KANAL D CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

Kanal D canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

  • 09:45 Magazin D Pazar
  • 12:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
  • 13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
  • 14:00 Sadakatsiz
  • 16:15 Camdaki Kız
  • 19:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Yargı

En sevdiğiniz dizi ve programları, artık Türksat'ta da şifresiz olarak HD kalitesiyle izleyebilirsiniz.

Kanal D Türksat 4A Frekans Ayarları;

  • Frekans: 11977 MHz
  • Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
  • Sembol oranı: 27500
  • FEC: 5/6
  • Modülasyon:
  • DVB-S, QPSK

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