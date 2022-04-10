Kanal D canlı izle! Kanal D HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki!

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KANAL D CANLI YAYIN

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KANAL D CANLI YAYIN İLE DİZİLERİ VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

Kanal D canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Pazar

D Pazar 12:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

14:00 Sadakatsiz

16:15 Camdaki Kız

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

KANAL D FREKANS BİLGİLERİ

En sevdiğiniz dizi ve programları, artık Türksat'ta da şifresiz olarak HD kalitesiyle izleyebilirsiniz.

Kanal D Türksat 4A Frekans Ayarları;

Frekans: 11977 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Sembol oranı: 27500

FEC: 5/6

Modülasyon:

DVB-S, QPSK

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