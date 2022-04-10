Kanal D canlı izle! Kanal D HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki!
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Kanal D canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.
- 09:45 Magazin D Pazar
- 12:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
- 14:00 Sadakatsiz
- 16:15 Camdaki Kız
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yargı
En sevdiğiniz dizi ve programları, artık Türksat'ta da şifresiz olarak HD kalitesiyle izleyebilirsiniz.
Kanal D Türksat 4A Frekans Ayarları;
- Frekans: 11977 MHz
- Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
- Sembol oranı: 27500
- FEC: 5/6
- Modülasyon:
- DVB-S, QPSK