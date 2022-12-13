Kanal D Canlı izle! Kanal D canlı yayın izleme linki! Kanal D Full HD canlı yayın izle! Kanal D yayın akışı!
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Kanal D'de yayınlanan programları izleyen izleyiciler tarafından sıkça aratılmakta olan konulardan bir tanesidir. Kanal D Canlı izle! ve Kanal D canlı yayın izle! İnternet üzerinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D Canlı izle! Kanal D canlı yayın izleme linki! Kanal D Full HD canlı yayın izle! Kanal D yayın akışı!
Kanal D Canlı izle, Kanal D'de yayınlanmak olan birçok dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Gelinim Mutfakta, Üç Kız Kardeş, Arka Sokaklar ve daha birçok programın yer aldığı Kanal D kanalının yayın akışı da merak edilenler arasında. İşte, Kanal D Canlı izle! Kanal D canlı yayın izle! Kanal D Full HD canlı yayın izle! Kanal D yayın akışı!
Frekans: 11977 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol oranı: 27500FEC:5/6
Modülasyon: DVB-S, QPSK
Kanal D canlı izlemek için KANAL D CANLI YAYIN İZLE 'ye tıklayınız.
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş