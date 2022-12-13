Kanal D Canlı izle! Kanal D canlı yayın izleme linki! Kanal D Full HD canlı yayın izle! Kanal D yayın akışı!

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Kanal D Canlı izle, Kanal D'de yayınlanmak olan birçok dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Gelinim Mutfakta, Üç Kız Kardeş, Arka Sokaklar ve daha birçok programın yer aldığı Kanal D kanalının yayın akışı da merak edilenler arasında. İşte, Kanal D Canlı izle! Kanal D canlı yayın izle! Kanal D Full HD canlı yayın izle! Kanal D yayın akışı!

KANAL D HD KANAL FREKANSI NEDİR?

Frekans: 11977 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Sembol oranı: 27500FEC:5/6

Modülasyon: DVB-S, QPSK

KANAL D CANLI İZLE

Kanal D canlı izlemek için KANAL D CANLI YAYIN İZLE 'ye tıklayınız.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş