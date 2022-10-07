Kanal D CANLI izle! Kanal D CANLI yayın izle! Kanal D Full HD canlı yayın izle! Kanal D yayın akışı!

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KANAL D CANLI İZLE

Kanal D canlı yayın ile sevdiğiniz dizileri ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. Kanal D canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

KANAL D FREKANS BİLGİLERİ

En sevdiğiniz dizi ve programları, artık Türksat'ta da şifresiz olarak HD kalitesiyle izleyebilirsiniz.

Kanal D Türksat 4A Frekans Ayarları;

Frekans: 11977 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Sembol oranı: 27500

FEC: 5/6

Modülasyon:

DVB-S, QPSK

KANAL D CANLI YAYIN

Kanal D canlı izlemek için KANAL D CANLI İZLE 'ye tıklayınız.