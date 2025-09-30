KANAL D CANLI İZLE: 30 Eylül Kanal D yayın akışı! Kanal D'de bugün ne var?
Kanal D'nin bugünkü yayın akışı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Gün boyunca ekranda olacak dizi, program ve haberlerle Kanal D, zengin ve keyifli bir içerik sunmaya devam ediyor. Bugünün detayları büyük merak konusu. Peki, 30 Eylül Kanal D yayın akışı! Kanal D'de bugün ne var?
Kanal D'nin günlük yayın akışı, farklı yaş gruplarından ve ilgi alanlarından izleyicilere yönelik zengin içerikleriyle dikkat çekiyor. Gün boyunca yayımlanan dizi, program ve haberlerle geniş bir yayın yelpazesi sunuluyor. Kanal D'yi canlı izlemek isteyenler ise güncel yayın akışı ve erişim bilgilerini araştırıyor. Tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.
KANAL D CANLI İZLE
Kanal D canlı yayınına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
https://www.kanald.com.tr/canli-yayin
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Tekrar)
- 09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
- 11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
- 14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
- 16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)
- 18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Ortadirek Şaban
- 21:45 – Ortadirek Şaban
- 23:45 – Uzak Şehir (Tekrar)
- 02:30 – Poyraz Karayel (Tekrar)
- 04:30 – Kuzey Güney (Tekrar)
UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geliyor. Etkileyici senaryosu ve güçlü oyunculuklarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, her bölümüyle duygusal ve gerilim dolu sahneler sunuyor. Derin karakter gelişimleri ve sürükleyici hikayesiyle Uzak Şehir, Pazartesi akşamlarının favorisi olmaya devam ediyor. Yeni bölümlerini kaçırmamak için saat 20:00'de Kanal D'de olun!
EŞREF RÜYA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, önceki sezonlarda Çarşamba akşamları saat 20.00'de yayınlanıyordu. Yeni sezonda da dizinin aynı gün ve saatte ekrana gelmesi bekleniyor. Henüz yayın takvimi resmi olarak açıklanmasa da izleyiciler, Çarşamba akşamları dizinin yeni bölümlerini izlemeye devam edeceklerine dair umutlu.