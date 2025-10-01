KANAL D CANLI İZLE: 1 Ekim Kanal D yayın akışı! Kanal D'de bugün ne var?

Kanal D'nin günlük yayın akışı, her yaştan izleyiciye hitap eden çeşitli dizi, program ve haber içerikleriyle öne çıkıyor. Gün boyunca ekrana gelen yapımlar sayesinde izleyicilere geniş ve renkli bir yayın seçeneği sunuluyor. Kanal D'yi canlı izlemek isteyenler ise güncel yayın akışı ve erişim bilgilerine dair detayları araştırıyor. Tüm bilgiler haberimizin devamında sizi bekliyor.

KANAL D CANLI İZLE

Kanal D canlı yayınına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Tekrar)

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

(Canlı) 20:00 – Eşref Rüya (Yeni Bölüm)

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geliyor. Etkileyici senaryosu ve güçlü oyunculuklarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, her bölümüyle duygusal ve gerilim dolu sahneler sunuyor. Derin karakter gelişimleri ve sürükleyici hikayesiyle Uzak Şehir, Pazartesi akşamlarının favorisi olmaya devam ediyor. Yeni bölümlerini kaçırmamak için saat 20:00'de Kanal D'de olun!

EŞREF RÜYA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, yeni sezonda da her Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Daha önceki sezonlarda da aynı gün ve saatte yayınlanan dizi, bu sezon da Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.