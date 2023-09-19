Kanal D Aşk-ı Memnu neden yok? KANAL D YAYIN AKIŞI! Aşkı Memnu saat kaçta, ne zaman başlıyor?

Kanal D'nin popüler dizisi Aşk-ı Memnu'nun yayın akışındaki yerinin değişip değişmediği merak konusu oldu. İzleyiciler, diziye ne zaman ve saat kaçta devam edileceğini araştırıyor. Peki, Kanal D Aşk-ı Memnu neden yok? Aşkı Memnu saat kaçta, ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi tekrar bölümleriyle hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Aşk-ı Memnu dizisinin yeni bölümünü göremeyen kullanıcılar tarafından dizinin neden yayınlanmadığı araştırılıyor. Aşk-ı Memnu saat kaçta başlıyor merak konusu oldu. Peki, Kanal D Aşk-ı Memnu neden yok? Aşkı Memnu saat kaçta, ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

KANAL D AŞKI MEMNU NEDEN YOK?

Aşk-ı Memnu dizisi hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bugün Dönence dizisinin tekrar bölümü yayınlandığı için Aşk-ı Memnu ekranlara gelmemiştir. Aşk-ı Memnu kaldığı bölümden itibaren 20 Eylül Çarşamba günü yayınlanmaya devam edecektir.

KANAL D YAYIN AKIŞI!

07:00 - Küçük Ağa

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

13:00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Dönence

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Üç Kız Kardeş

00:15 - Dönence

03:00 - Çemberimde Gül Oya