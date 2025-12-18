Haberler

Kanal 7'nin dizisindeki sahne büyük tartışma yarattı

Kanal 7'nin dizisindeki sahne büyük tartışma yarattı
Kanal 7'de yayınlanan "Gelin" dizisinde kayınvalidenin gelinin hamile kalmasını engelleyip rahmini aldırdığı sahne, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

  • Kanal 7'nin 'Gelin' dizisinde, kayınvalidenin gelinin hamile kalmasını engellemek için ilaç içirdiği ve kadının rahminin aldırıldığı bir sahne yer aldı.
  • Sahne, izleyiciler tarafından 'rahatsız edici' bulundu ve sosyal medyada gündem oldu.
  • Kullanıcılar, sahnenin şiddet ve baskı içeren yönüne dikkat çekerek diziye tepki gösterdi.

Kanal 7 ekranlarında haftanın her günü saat 19.00'da izleyiciyle buluşan "Gelin" dizisinde yer alan bir sahne tartışma yarattı. Dizide yayınlanan bölümde kayınvalidenin, gelinin hamile kalmasını engellemek amacıyla ilaç içirdiği ve devamında kadının rahminin aldırıldığına yer verildi.

Söz konusu sahne, ekran başındaki izleyiciler tarafından "rahatsız edici" bulunurken, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, sahnenin şiddet ve baskı içeren yönüne dikkat çekerek diziye tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
title