Kanal 7'nin dizisindeki sahne büyük tartışma yarattı

Kanal 7 ekranlarında haftanın her günü saat 19.00'da izleyiciyle buluşan "Gelin" dizisinde yer alan bir sahne tartışma yarattı. Dizide yayınlanan bölümde kayınvalidenin, gelinin hamile kalmasını engellemek amacıyla ilaç içirdiği ve devamında kadının rahminin aldırıldığına yer verildi.

Söz konusu sahne, ekran başındaki izleyiciler tarafından "rahatsız edici" bulunurken, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, sahnenin şiddet ve baskı içeren yönüne dikkat çekerek diziye tepki gösterdi.