Kanadalı turist Babadağ'da kayboldu, 2 gün sonra bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen ve Ölüdeniz Mahallesi'nde konaklayan Kanada uyruklu Richard Sean Taylor (44) Babadağ'dan Single (tekli) atlayış yaptıktan sonra, havanın da bulutlu olması üzerine Belceğiz plajı yerine bilemediği bir noktaya iniş yaptı.

Kanadalı Richard Sean Taylor'un bu uçuşun ardından akşam saatlerinde konakladığı otele dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD ile MAG ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Babadağ çevresi ile Ölüdeniz, Faralya ve diğer mahallelerde Kanadalı Taylor'un bulunması için yaklaşık 48 saat arama-kurtarma çalışması yaptı. JAK, AFAD ve MAG ekipleri, sarp kayalıklardan Kanadalı Richard Sean Taylor'u bulabilmek için adeta seferber oldu.

Taylor, 2 gün sonra yaya olarak Seydikemer ilçesi Karaağaç Mevkiine ulaştı. Burada bazı vatandaşlara kaybolduğunu ifade edince, vatandaşlar jandarmayı haberdar etti. Jandarma ekipleri Kanadalı turist Richard Sean Taylor'u Karaağaç mevkiinden alıp, konakladığı Ölüdeniz'deki otele getirdi.

Taylor'un havanın çok bulutlandığını, yolunu kaybettiğini belirtip, kendisine destek olan Jandarma arama kurtarma ekiplerine teşekkür ettiği öğrenildi. - MUĞLA