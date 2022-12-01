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Kanada - Fas maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Aralık Perşembe Kanada - Fas maçının tüm gollerini HD izle! Maçın gollerini kim attı?

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Kanada - Fas maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Aralık Perşembe Kanada - Fas maçının tüm gollerini HD izle! Maçın gollerini kim attı?

Kanada - Fas maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. Kanada - Fas maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'Kanada - Fas maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Aralık Perşembe Kanada - Fas maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. Kanada - Fas maç özeti ve detayları haberimizde...

Kanada - Fas maçının özeti sizlerle... Maçın özetini izlemek isteyenler, Kanada - Fas maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 1 Aralık Kanada - Fas maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Kanada - Fas maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? Maçta golleri hangi futbolcular attı? İşte detaylar...

Kanada - Fas maçı 1 Aralık Perşembe yani bugün saat 18:00 'da başladı.

Kanada - Fas maçı TRT Spor'da ekranlara geliyor.

Kanada - Fas maçında Fas 2-1 önde. Maç henüz bitmedi, devam ediyor. Maç 2-1 Fas'ın galibiyeti ile tamamlandı.

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Fas maçta 2-1 önde. Maç 2-1 bitti. Maçta atılan goller şu şekilde:

Kanada'nın golleri:

  • 40. dakika : Nayif Akred (KK)

Fas'ın golleri:

  • 4. dakika : Hakim Ziyech
  • 23. dakika : Yusuf en-Nusayri

MAÇ SONUCU : KANADA 1 - 2 FAS

2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

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Maç, Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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