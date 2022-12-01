Kanada - Fas maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Aralık Perşembe Kanada - Fas maçının tüm gollerini HD izle! Maçın gollerini kim attı?
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Kanada - Fas maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. Kanada - Fas maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'Kanada - Fas maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Aralık Perşembe Kanada - Fas maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. Kanada - Fas maç özeti ve detayları haberimizde...
Kanada - Fas maçının özeti sizlerle... Maçın özetini izlemek isteyenler, Kanada - Fas maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 1 Aralık Kanada - Fas maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Kanada - Fas maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? Maçta golleri hangi futbolcular attı? İşte detaylar...
Kanada - Fas maçı 1 Aralık Perşembe yani bugün saat 18:00 'da başladı.
Kanada - Fas maçı TRT Spor'da ekranlara geliyor.
Kanada - Fas maçında Fas 2-1 önde. Maç henüz bitmedi, devam ediyor. Maç 2-1 Fas'ın galibiyeti ile tamamlandı.
Fas maçta 2-1 önde. Maç 2-1 bitti. Maçta atılan goller şu şekilde:
Kanada'nın golleri:
- 40. dakika : Nayif Akred (KK)
Fas'ın golleri:
- 4. dakika : Hakim Ziyech
- 23. dakika : Yusuf en-Nusayri
MAÇ SONUCU : KANADA 1 - 2 FAS
2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.
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Maç, Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.