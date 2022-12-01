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Kanada - Fas canlı izle! FIFA 2022 Kanada - Fas Dünya Kupası maçını HD canlı izle! Kanada - Fas maçı hangi kanalda, canlı yayın linki!

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Kanada - Fas canlı izle! FIFA 2022 Kanada - Fas Dünya Kupası maçını HD canlı izle! Kanada - Fas maçı hangi kanalda, canlı yayın linki!

Kanada - Fas canlı yayın izle! 2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 2 güçlü takım karşı karşıya gelecek. Bugünkü maçlardan birisi de Kanada - Fas arasında oynanıyor. Kanada - Fas maçını canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Kanada - Fas canlı izle! 1 Aralık Kanada - Fas Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Kanada - Fas maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Kanada - Fas canlı izle! 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Kanada - Fas canlı izle! 1 Aralık Kanada - Fas Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Kanada - Fas maçı hangi kanalda? Kanada - Fas maçı nereden izlenir? Kanada - Fas maçını canlı HD izle!

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

Kanada - Fas, Dünya Kupası F grubu maçı 1 Aralık 2022 Perşembe günü saat 18:00 'da başladı.

Kanada - Fas maçını TRT Spor ekranlarından seyredebilirsiniz.

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Maçı TRT Spor'da yayınlanacaktır.

TRT SPOR CANLI İZLE!

Maç, Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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