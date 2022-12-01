Dünya Kupası 2022'de son 16'ya kalan takımlar yavaş yavaş belli oluyor. Bugün F grubunun son maçları oynandı. Futbol severler, Kanada elendi mi, gruptan çıkamadı mı, kaç puanda? Kanada 2022 Dünya Kupası'ndan elendi mi, son 16'ya kalamadı mı? merak ediyor. Peki, Kanada turnuvadan elendi mi? İşte detaylar...

Kanada elendi mi? Kanada son 16'da mı? spor gündeminin merak edilen başlıkları arasında geliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Kanada elendi mi, gruptan çıkamadı mı, kaç puanda?

KANADA ELENDİ Mİ, SON 16'YA KALAMADI MI?

Bugün Kanada, Fas'a 2-1 mağlup oldu ve grubu 0 puanla 4. sırada tamamladı. Kanada F grubunda 0 puanla 4. sırada bulunuyor. Bu sonuçlara göre Kanada turnuvaya veda etmiş oldu.

2022 DÜNYA KUPASI F GRUBU PUAN DURUMU

Fas : 7 puan

Hırvatistan : 5 puan

Belçika : 4 puan

Kanada : 1 puan

Bu puan durumuna göre Kanada ve Belçika turnuvaya veda ediyor.